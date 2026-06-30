"Muero de emoción y amor": Así fue la tierna sorpresa de Sammis Reyes para Emilia Dides en su cumpleaños

30 jun. 2026 - 14:20 hrs.

Emilia Dides cumplió 27 años este 29 de junio, fecha en la que su pareja y padre de su hija, Sammis Reyes, le preparó una tierna sorpresa.

Desde que el exjugador de la NFL y la cantante oficializaron su romance durante la Gala de Viña 2025, las muestras de amor y romance han sido constantes, tal y como ocurrió en la fecha natal de la modelo.

La sorpresa de cumpleaños de Sammmis Reyes a Emlia Dides

Emilia Dides compartió en sus historias de Instagram un par de videos donde se aprecia la decoración especial que preparó Sammis Reyes para ella en su cumpleaños.

"Miren lo que había cuando llegué. ¡Muero de emoción y de amor!", escribió la cantante sobre las imágenes del living de su hogar, cuyo techo estaba repleto de globos flotantes rosados, magentas, blancos y plateados, con cintas blancas. En una pared se veía la frase "Feliz cumpleaños 27, Emi", formada con globos plateados.

Instagram @emiliadides

Por su parte, Sammis publicó un video donde se ve a Emilia saltar de alegría a sus brazos, complacida por el recibimiento. "Sorpresa, mi niña hermosa", escribió el deportista.

Reyes contó con la complicidad de la asistente de Emilia, Fernanda Maya, a quien le escribió en sus historias: "Gracias a mi Ferchita querida, que me ayudó a planear esto mientras estábamos en Miami".

Instagram @emiliadides

La ex reina de belleza también publicó un post con un mensaje de agradecimiento por una vuelta más al sol, junto a unas postales de un paseo en la playa con Sammis y su bebita Mia Ignacia, de seis meses.

"Bienvenidos 27. Este año me cambió la vida de la forma más bonita. Me hizo crecer, aprender y valorar aún más cada momento. Hoy solo puedo dar las gracias por todo lo vivido y por todo lo que vendrá, si lees esto, te amo", expresó.

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