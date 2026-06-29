Gustavo le revelará a Tere sus sospechas sobre el padre de Tomás en el capítulo 152 de Reunión de Superados

29 jun. 2026 - 22:27 hrs.

En el avance del capítulo 152 de Reunión de Superados, Miss Nancy (Paulina Hunt) estará muy emocionada con su próxima cita y le pedirá a Alessandra (Julieta Bartolomé) algunos consejos para el momento más especial de la noche.

La pareja de Tito (Claudio Castellón), sabiendas de la nula experiencia del colegio, le dirá: "Usted mire para arriba y entréguese a lo que venga".

Reunión de Superados / Mega

Las conjeturas de Gustavo

La cercanía que tuvo el profesor Tomás con el difunto director del colegio, sumado a que la madre nunca quiso que buscara a su padre, le dieron una idea a Gustavo (Nicolás Mena).

"Estoy supongando nomás (sic). ¿Usted sabe que Mister Flower no tiene papá? Y la mamá de Mister Flower tenía una muy relación con don Thomas Campbell... Se llama Tomás", le dirá el conserje a Tere (Elisa Zulueta), quien se demorará un poco en entender el posible vínculo.

Tras unos segundos, replicará asombrada por esa posibilidad: "Me estas diciendo que a ese 'Súper 8' al que le comieron los dedos los ratones es hijo de Thomas Campbell y hermano de la Miss Nancy?".