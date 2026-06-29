Gustavo le revelará a Tere sus sospechas sobre el padre de Tomás en el capítulo 152 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 152 de Reunión de Superados, Miss Nancy (Paulina Hunt) estará muy emocionada con su próxima cita y le pedirá a Alessandra (Julieta Bartolomé) algunos consejos para el momento más especial de la noche.
La pareja de Tito (Claudio Castellón), sabiendas de la nula experiencia del colegio, le dirá: "Usted mire para arriba y entréguese a lo que venga".
Las conjeturas de Gustavo
La cercanía que tuvo el profesor Tomás con el difunto director del colegio, sumado a que la madre nunca quiso que buscara a su padre, le dieron una idea a Gustavo (Nicolás Mena).Ir a la siguiente nota
"Estoy supongando nomás (sic). ¿Usted sabe que Mister Flower no tiene papá? Y la mamá de Mister Flower tenía una muy relación con don Thomas Campbell... Se llama Tomás", le dirá el conserje a Tere (Elisa Zulueta), quien se demorará un poco en entender el posible vínculo.
Tras unos segundos, replicará asombrada por esa posibilidad: "Me estas diciendo que a ese 'Súper 8' al que le comieron los dedos los ratones es hijo de Thomas Campbell y hermano de la Miss Nancy?".Ve el capítulo en