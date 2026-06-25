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Javiera echará a Max de su casa tras comentario sobre Coke en el capítulo 151 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 151 de Reunión de SuperadosJaviera (Daniela Ramírez) volverá a protagonizar una fuerte discusión con Max (Álvaro Espinoza).

En medio del enfrentamiento, el empresario lanzará un ácido comentario relacionado con Coke (Diego Muñoz), provocando que la corredora de propiedades tome una drástica decisión y lo eche de su casa.

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Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) interrogará a Manuel (Mario Horton) y le preguntará directamente si está saliendo con un hombre.

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Javiera y Manuel debatirán sobre Josefa

Además, Manuel le confesará a Javiera que no sabe qué hacer respecto al embarazo de Josefa (Luz Valdivieso).

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La corredora de propiedades le responderá que Matilde no debe enterarse de la noticia. Sin embargo, el publicista no estará de acuerdo, pues considera que ocultar la verdad con el paso de los años solo hará la situación aún más difícil.

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