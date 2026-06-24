Josefa sufrirá dolores abdominales tras su cara a cara con Matilde en el capítulo 150 de Reunión de Superados

24 jun. 2026 - 22:33 hrs.

En el avance del capítulo 150 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) le ofrecerá a Alessandra (Julieta Bartolomé) traer a su familia a Chile para que puedan reunirse nuevamente.

Por otro lado, Josefa (Luz Valdivieso) sufrirá fuertes dolores abdominales tras el tenso cara a cara que tendrá con Matilde (Ignacia Baeza).

Al verla en ese estado, Javiera (Daniela Ramírez) no dudará en acercarse para ayudarla y comenzará a sospechar que la psicóloga podría estar embarazada.

Reunión de Superados / Mega

Javiera le preguntará a Manuel si Josefa está embarazada

Horas más tarde, Javiera no logrará sacarse la duda y llamará a Manuel (Mario Horton) para averiguar si se ha reunido con Josefa.

Al notar que el publicista evita hablar del tema, la corredora de propiedades irá directamente al punto y le preguntará si la psicóloga está embarazada.