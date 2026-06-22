Reunión de Superados - Capítulo 147: La promesa de Manuel a Josefa
En este capítulo de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) le asegura a Manuel (Mario Horton) que no piensa contarle a Matilde (Ignacia Baeza) que está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz) y que enfrentará la situación por su cuenta.
Sin embargo, el publicista no comparte su decisión y le deja en claro que no permitirá que atraviese sola este complejo momento.
Por otra parte, Jaime (Francisco Reyes) descubre que deberá cumplir con las clases de ética que le fueron impuestas, tal como se había acordado en el proceso judicial.
La sorpresa de Juan de Dios a Matilde
Además, Matilde les confiesa a sus amigas que aún no se siente preparada para retomar su relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta).
Pese a ello, al día siguiente la abogada recibe una inesperada visita de su colega en la puerta de su casa, una aparición que la toma completamente por sorpresa.Ve el capítulo en
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