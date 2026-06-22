Josefa recibirá noticias sobre su embarazo en el capítulo 148 de Reunión de Superados

22 jun. 2026 - 22:28 hrs.

En el avance del capítulo 148 de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) estará cada vez más preocupada por el estado anímico de Jaime (Francisco Reyes), por lo que buscará la forma de ayudarlo a salir adelante.

Por esta razón, la dueña del gimnasio se acercará a Tere (Elisa Zulueta) para proponerle una alianza con el objetivo de apoyar al empresario y encontrar una solución.

Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) sorprenderá por completo a Matilde (Ignacia Baeza) con una inesperada y romántica propuesta.

Reunión de Superados / Mega

Josefa recibirá noticias sobre su embarazo

Además, Josefa (Luz Valdivieso) asistirá a su primer control médico desde que supo que está embarazada.

Para su tranquilidad, la especialista a cargo le entregará alentadoras noticias, asegurándole que el embarazo evoluciona favorablemente pese a las pocas expectativas que existían en un comienzo.