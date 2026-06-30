"Nadie tiene una vida perfecta": Nidyan Fabregat responde a críticas tras anunciar embarazo
Nidyan Fabregat anunció en sus historias de Instagram que está embarazada por segunda vez, una noticia por la que recibió críticas.
"Una bebé siempre es una bendición. Estoy feliz con mi pequeña, ahora tenemos su casita y está feliz y yo más, y ahora viene otra bendición", escribió sobre una imagen donde se aprecia el crecimiento de su panza. Poco después, la influencer publicó un comunicado dirigido a sus "haters".
¿Por qué critican el embarazo de Nidyan Fabregat?
A inicios de abril, Fabregat hizo un live de Instagram para acusar a su entonces pareja, Sebastián Ballesteros, de maltratar y echarlas a la calle a ella y a su hija de dos años. También pidió en sus historias ayuda para encontrar dónde alojarse.
"Yo lo tengo todo grabado. Cuando me maltrataste, todo lo tengo todo grabado", dijo, según reportó BioBio en aquel momento.
Al parecer, muchos seguidores de la modelo española criticaron que esté embarazada semanas después de sus acusaciones contra Ballesteros, por lo que les dedicó un comunicado.
El comunicado de Nidyan
"Actualmente tengo un hogar hermoso junto a mi hija. No nos falta nada; ella tiene su propia habitación y yo la mía", dijo inicialmente Nidyan Fabregat en su publicación.
"Respecto a la ayuda que recibí (la cual agradezco profundamente y de todo corazón), fueron $500.000 en total. Ese dinero lo utilicé para cubrir gastos de mi bebé y míos, y también para ayudar a mi querida amiga Bárbara, quien me abrió las puertas de su casa cuando tuve que dejar el departamento", agregó.Ir a la siguiente nota
También anunció que pronto lanzará un nuevo e-commerce, agradeció a sus suscriptores de la plataforma para adultos Arsmate y contó que creó su propio sistema de suscripción, llamado Hotbuster. "Gracias a Dios este mes nos ha ido muy bien", dijo.
Para finalizar, Fabregat defendió su derecho de volver a empezar: "Nadie tiene una vida perfecta. Cometí errores, como cualquier ser humano, pero aprendí de ellos. Hoy soy feliz, estoy construyendo un futuro junto a mi hija y esperando con mucho amor al bebé que viene en camino".
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