Michelle Carvalho saca su lado más felino con un vestido Victoria's Secret: "Se viene la temporada de Leo"

27 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Michelle Carvalho aprovechó la antesala de su cumpleaños para sacar a relucir su lado más felino. Esto lo hizo a través de una sesión fotográfica llena de sensualidad, que compartió en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, la brasileña radicada en Chile usó un atuendo que refleja la personalidad propia de su signo zodiacal Leo, correspondiente a su fecha de nacimiento el 30 de julio de 1993.

Look "Leo" de Michelle Carvalho

Michelle Carvalho lució en las fotos un vestido Victoria’s Secret de tirantes, corte midi y un sugerente escote de estilo caído. La pieza destacó por su estampado de leopardo y su diseño entallado, que realzó su figura.

Instagram @mrs_carvalho

En cuanto a accesorios, sumó sandalias nude de tacón y un bolso negro con cadena dorada. Su cabello suelto en suaves ondas y un maquillaje bastante natural, resaltado apenas con algo de sombra marrón y labios nude, completaron su propuesta.

“Se viene la temporada de Leo”, escribió Carvalho en la descripción de su publicación, para dejar en claro que ya casi inicia la cuenta regresiva para su cumpleaños.

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