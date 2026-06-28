Virginia Demaria tras insensible comentario ante partida de su hermana: "Es una crueldad difícil de entender"

28 jun. 2026 - 17:42 hrs.

Virginia Demaria sufrió la partida de su hermana en diciembre pasado y, mientras vive su luto, recibió un cruel comentario que la chef decidió no pasar por alto.

Su hermana Gabriela, a quien llamaba "Lela", falleció producto de un ataque al corazón y Virginia le ha dedicado publicaciones en redes sociales para honrar su memoria. Debido a este contenido, un usuario de Instagram escribió "sigue sacándole el jugo a la Lela", acusándola veladamente de sacar provecho de esta situación tan trágica. Una situación similar ya había sucedido a mediados de este mes.

Demaria alzó la voz y señaló que "seguramente esta persona borrará el comentario que hizo, pero yo sí lo leí y duele profundamente. Elegimos estar expuestos y sabemos que cualquiera puede opinar sobre nosotros. Es parte de este trabajo. Pero hay límites".

Instagram de @virginiademariaoficial

En este sentido, la también conductora de TV indicó que sus publicaciones buscan empatizar con aquellos que pasan por una situación similar a la suya.

"Pensar que la pérdida de alguien querido puede ser vista como una oportunidad es de una crueldad difícil de entender. Sé que hay muchas personas viviendo pérdidas parecidas y que, al sentirse acompañadas, encuentran un poquito de alivio".

"Por eso hay comentarios que no se deben dejar pasar. No solo por el daño que hacen a quien lo recibe, sino porque obligan a revivir un dolor que ya cuesta muchísimo sostener. Ojalá nunca olvidemos que detrás de una pantalla siempre hay una persona", concluyó.

Instagram de @virginiademariaoficial

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