"Agradecido de haber compartido": El stand up chileno despide a conocido comediante y empresario

28 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Comediantes de la escena nacional despidieron en redes sociales a "Koto" Valenzuela, comediante y empresario que desde hace más de una década participaba del circuito de stand up chileno.

Vivió entre 2010 a 2014 en Melbourne, Australia, donde trabajó en una empresa de desarrollo web y, tras regresar al país, comenzó a hacer carrera en el humor.

De hecho, Valenzuela es uno de los gestores de Comedia Ticket, la primera ticketera dedicada 100% a los espectáculos de humor y que fundó con el triunfador de Viña del Mar, León Murillo.

Instagram de @kotovalenzuela

Precisamente este último le dedicó unas sentidas palabras a su socio en redes sociales: "A veces la vida se encarga de recordarnos que solo estamos de paso, el tuyo fue breve pero rotundo. Me enseñaste mucho, pero por sobre todo descubrí en ti a ese amigo leal, noble, preocupado y dispuesto a pensar en otros".

"Hace 8 años echamos a andar nuestro proyecto, pasamos momentos difíciles y más que eso también, mas siempre le dimos para adelante porque teníamos la profunda convicción de que estábamos haciendo las cosas bien. Sin ti esto no existiría, con nadie más en el mundo podría haber abrazado este sueño. Esto no es fácil, pero te recordaré con esta risa amplia y tus asados gourmet. Por la chu... que te voy a extrañar amigo querido", cerró.

Haciendo eco de esta publicación, colegas de la comedia también enviaron sus condolencias, como Mauricio Palma, quien señaló estar "muy triste e imagino la pena de tantos que compartimos con el Koto y recibimos su cariño". Natalia Valdebenito escribió "lo siento mucho" y Álex Ortiz expresó un "grande Kotito, un tipazo agradecido de haber compartido contigo muchas veces y actuado juntos".

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