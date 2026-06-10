La compleja patología que dejó a Savka Pollak con un parche en su ojo: "El postoperatorio fue doloroso"

10 jun. 2026 - 15:00 hrs.

La reconocida animadora de los 90, Savka Pollak, dio a conocer a través de su Instagram personal que tuvo que someterse a una operación en su ojo.

Precisamente, la comunicadora subió un video en el que, en un principio, aparecía tapándose el ojo izquierdo, mientras revelaba lo que había pasado con ella durante los últimos días.

"Estoy para el gato, pero no se asusten, lo que pasa es que me tuve que operar un ojo", dijo en un comienzo Savka, para luego explicar lo que había pasado.

Savka Pollak se somete a operación en su ojo

En esa línea, Pollak comentó que fue "porque tenía un pterigión, no sé ni cómo se dice. Me hicieron una cirugía, la doctora Xi Rao, espectacular ella, se pasó, una tranquilidad (...) La verdad es que ni un dolor en la operación; después el postoperatorio fue un poco doloroso, pero ya está mejor".

Enseguida sacó la mano de su ojo y mostró el parche que tenía puesto en su ojo para que la rehabilitación fuera según correspondía.

En el sitio web de la Clínica Dávila se mencionó que el pterigión es "el crecimiento de la conjuntiva por sobre la córnea y se puede presentar en diferentes grados", lo que se puede presentar como "ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, irritación e incluso, en algunos pacientes, molestias para ver, puesto que aparece una telita que cubre la zona de la conjuntiva y avanza hacia la córnea".

La operación para solucionar esta afección se realiza solo a personas sobre 35 años, ya que hay menos probabilidades de que vuelva a aparecer, y "lo que se hace es recortar el pterigión que está superficialmente en el ojo, sacarlo y limpiar la zona".

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