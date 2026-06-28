Kika Silva deslumbra en calles de Guadalajara con originales botas denim

28 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Kika Silva disfruta de un cálido descanso del invierno chileno en la ciudad de Guadalajara, México, donde se desempeña como embajadora de una marca durante el Mundial de Fútbol 2026.

En su cuenta de Instagram, la modelo y conductora compartió registros en los que degusta la gastronomía local y pasea por las calles de la "Perla de Occidente", con un look veraniego protagonizado por unas botas de lo más originales.

Botas denim de Kika Silva

Para su primera jornada en tierras aztecas, Kika Silva apostó por vestir un chaleco denim de botones, ligeramente abierto en la zona inferior, combinado con shorts beige con detalles de encaje.

Instagram @kikasilvas

Los complementos que elevaron esta propuesta fueron una maxicartera y lentes de sol. Sin embargo, las auténticas protagonistas fueron sus botas altas de tacón, confeccionadas completamente en tela denim.

Este calzado no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes dejaron comentarios como: "Qué bellas las botas", "Las botas de blue jeans, todo que ver" y "¿De dónde son tus botas?".

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