Yamila Reyna impacta con su "look de selva" y un infalible tip de estilo: "¡A usar pañuelo!"

29 jun. 2026 - 10:30 hrs.

Yamila Reyna está dando lecciones de estilo durante sus apariciones como conductora de Volverías con tu ex 2, donde elige estratégicamente accesorios y prendas para imprimirle su sello personal a sus outfits.

La actriz detalló en su cuenta de Instagram la selección de elementos que vistió de la cabeza a los pies para lograr el que llamó su "look de selva de la semana", protagonizado por un accesorio que se mantendrá en tendencia.

El look de "selva" de Yamila Reyna

Yami Reyna vistió unos jeans de corte alto, bota ancha pero entallados en la cintura, que combinó con un body en color café que incluyó un pequeño truco. "Una fajita en la panza que te aprieta más que sueldo a fin de mes", expresó en su post.

Instagram @yamireyna

La comediante seleccionó unas zapatillas en blanco y negro con detalles dorados, justamente el color de los accesorios que le dieron el toque de glamour a su atuendo.

El elemento estrella fue una bandana negra estampada con eslabones dorados, sobre la que escribió: "Última tendencia, el pañuelo en la cabeza en cualquier estación del año".

También llevó un collar estilo chocker con un pendiente en forma de helecho y un cinturón negro con toques dorados.

"Luce espectacular con ese outfit, pañuelo a lo gitana", comentó una de sus seguidoras, a quien la humorista respondió: ¡Y sí, dijeron que estaba de moda, así que a usar pañuelo!".

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