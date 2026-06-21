Yamila Reyna enseña cómo llevar con elegancia y sensualidad un enterito de denim

21 jun. 2026 - 20:00 hrs.

El denim es un material noble y versátil, cuyo uso va mucho más allá de lo casual. Como toda fashionista, Yamila Reyna no dudó en demostrar esto en el reality de Mega "¿Volverías con tu ex? 2, donde trabaja como coanimadora de las actividades.

Para la ocasión, la actriz y comediante optó por un sensual y elegante enterito, un look que también compartió a través de sus historias en Instagram.

Enterito de denim de Yamila Reyna

La prenda destacó por su diseño ceñido, el cual se adaptó como un guante a su figura. El modelo contaba con un cierre metálico frontal que Yamila dejó ligeramente abierto para simular un favorecedor escote en V.

Instagram @yamireyna

Esto lo complementó con tacones nude y aros dorados. En cuanto a estilismo, optó por un maquillaje natural y por llevar su cabello recogido, con algunos mechones sueltos y ondulados para enmarcar su rostro.

Sobre la foto que se tomó frente a un espejo, la humorista preguntó a sus seguidores: "¿Les gustaría que suba los datitos de los looks que uso en el programa?". Junto a esto, adjuntó una encuesta para interactuar directamente con su audiencia.

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