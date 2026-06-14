Yamila Reyna y Daniel Valenzuela hicieron un impactante anuncio que cambiará su participación en el reality

14 jun. 2026 - 23:00 hrs.

En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, Daniel Valenzuela y Yamila Reyna volvieron a la casona con una noticia impactante.

Recordemos que la pareja salió del encierro luego de que un grave problema de salud afectara al locutor. La preocupación fue tal, que fue sacado de la casa en ambulancia.

Ahora, Julio César Rodríguez les comentó a los participantes que tenían algo que comunicarles: "El Dani no la pasó muy bien, tampoco en las competencias. Hoy conversamos harto, a mí me informaron algunas cosas en Santiago, de mis temas personales, y después de darle mucha vuelta, tomamos la decisión de no seguir en la competencia".

Volverías con tu ex? 2

La verdadera noticia de Yamila Reyna y Daniel Valenzuela

Todos quedaron bastante impactados con la decisión, pero no se esperaban nada el real motivo: "Desde el primer día, nosotros nunca entramos como una pareja más a la competencia. Nosotros fuimos infiltrados de esta experiencia".

"La idea era conocerlos, interactuar con ustedes, ver cómo realmente se siente el reencuentro con el ex", agregó Daniel Valenzuela.

Finalmente, Julio César Rodríguez explicó cuál será el verdadero rol de Yamila Reyna y el animador en Volverías con tu ex? 2: "Son los nuevos animadores de todos los juegos y actividades".