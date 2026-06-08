Yamila Reyna rompe el silencio y habla de su estado actual tras quiebre con Américo: "Es fuerte, pero creo..."
En el estreno de Volverías con tu ex? 2, Yamila Reyna rompió el silencio y habló sobre la grave situación que vivió con Américo en el Festival Oro Verde, donde el cantante se excedió con la violencia física y verbal en contra de la actriz.
Esta situación terminó en los tribunales, donde la justicia decidió que Américo debía cumplir arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con Yamila.
Por lo mismo, en su reencuentro con su expareja Daniel Valenzuela, la argentina habló sobre la situación que vivió a principios de año.
Yamila Reyna habla sobre Américo
Yamila y Daniel partieron recordando que cuando terminaron, él quedó muy dolido, lo que sorprendió a la trasandina, quien recalcó que ella pensaba que él la quería.
De todas formas, Daniel explicó que ahora la ha aprendido a querer a raíz de todo lo que le ha pasado a ella. "Te quiero mucho y más ahora, con las vueltas de la vida, los dolores tuyos también... te noto bien igual", expresó Valenzuela, a lo que Yamila contestó "estoy mejor, sí, rearmándome, estoy mejor".
"Es fuerte, pero creo que de los dolores más fuertes nacen las fortalezas también. Hoy pensaba que increíble que hace tres meses atrás estaba derrotada, absolutamente, literalmente en el suelo de mi casa llorando y hoy estoy viviendo esta aventura, este proyecto", comentó Yamila.
Asimismo, declaró que le sorprende mucho todo, ya que "imagínate, hace tres meses me estaba por casar y hoy en Volverías con tu ex? en otro país".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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