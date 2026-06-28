Tanza Varela habla sobre el retiro de sus implantes mamarios con potente mensaje de amor propio

28 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Tanza Varela decidió hacer una íntima confesión sobre los implantes mamarios y las razones por las que decidió quitárselos en 2023.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz señaló que lo hizo por el bien de su hija con el cineasta Matías Bize. "Decidí sacarme los implantes mamarios para poder traer a Roma al mundo porque mi cuerpo estaba muy intoxicado".

Y, en esta misma línea, recordó la pérdida de su hija Rosa a los 4 meses de gestación. "Traía muchísimos dolores en los brazos, en los hombros, tenía un tirón. Incluso perdí una guagua en el 2022".

Instagram de @consttantina

"Cuando me quité los implantes, me di cuenta de lo hermosa que me veía al natural y lo bien que me quedaba la ropa. Con el tiempo, he ido analizando un sistema social al que le encanta hacernos creer, a las mujeres, que para ser guapas debemos someternos a procedimientos estéticos invasivos", reflexionó Varela.

"Que una cintura bien marcada, que una guata súper plana, que unas curvas, pero espectaculares, que los labios bien grandes, que si nos salen arrugas hay que inyectarse cuánta cosa para que desaparezca y quedarnos sin ninguna línea de expresión", agregó.

Y precisamente por esto, criticó las exigencias que sufren las mujeres ante un canon de belleza estandarizado: "En mi opinión, somos todas las mujeres preciosas, en nuestras diferentes etapas. (...) Que el sistema no te haga sentir que tu cuerpo no es ya perfecto y que debes de arreglarlo".

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