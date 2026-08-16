Coté López sufrió inesperado traspié en Qatar y no pudo viajar a Chile: "Ni una gracia"

16 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Por medio de su cuenta de Instagram, Coté López contó el gracioso problema que tuvo y que no la dejó viajar de Qatar a Chile.

Durante la madrugada del domingo, la empresaria reveló que había perdido el avión que iba a tomar, luego de dejar a su hijo menor, Luis Jesús, junto a su papá, Luis Jiménez.

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Unas horas después, la escritora explicó en detalle lo que había pasado: "Resulta que como estamos con el jet lag, el horario cambiado, son 7 horas de diferencia y yo me quedé despierta hasta las 5 de la mañana...".

La historia de Coté López

Posteriormente, Coté López comentó que ella debía dejar el hotel donde se estaba quedando a las 5 de la mañana, pero que no lo logró por una razón inesperada: "Eran las 4.40 y yo seguía hablando por teléfono con Chile, lista, con maleta hecha y todo y no sé cómo me quedé dormida, ni siquiera puse la alarma porque estaba despierta y lo perdí".

Si bien fue un chascarro, igualmente la comunicadora se mostró seria ante la situación, pues tenía varios compromisos pactados en su llegada: "Ni una gracia".

Sin embargo, viéndole el lado positivo a las cosas, la escritora pudo pasar un par de horas más junto a Luis Jesús: "Lo único bueno es que voy a poder ver al enano que andaba con su papá en el fútbol, pero igual fome, todo el día sola y van a ser las 9 de la noche. Esas son mis Coté cosas, para variar un poquito".

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