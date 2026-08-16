Claudia Conserva impacta a sus seguidores con postal retro: "La Sharon Stone chilena"

16 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Claudia Conserva transportó a sus seguidores al pasado al desempolvar y publicar un par de antiguas postales. La onda retro inició con un retrato de la actriz seguramente cerca del año 1990, cuando se coronó en el concurso juvenil Miss 17.

A eso le siguió un registro de un viaje junto a su esposo Juan Carlos "Pollo" Valdivia a Estados Unidos hace más de dos décadas.

Postales del recuerdo de Claudia Conserva

"Recuerdo de una campaña para marca de maquillaje hace muuuchos años", escribió Claudia en Instagram junto a un close up de su rostro con maquillaje satinado, los labios en color borgoña y el cabello rubio peinado en marcadas ondas.

Instagram @clonserva

"Siempre bella"; "Está más linda ahora"; "Realmente hermosa, Claudita. Bueno, lo sigue siendo", escribieron algunos de sus fans.

"¿Alguien notó su parecido con Xuxa o solo yo?", preguntó un usuario en referencia a la famosa cantante brasileña, mientras otros la encontraron parecida a dos grandes estrellas de Hollywood.

"Sharon Stone chilena"; "Charlize Theron. Aunque la Clau es más bella que ellas dos juntas", comentaron.

Instagram @clonserva

En un post más reciente, Conserva compartió una fotografía captada en la emblemática Time Square de Nueva York en el año 1995.

En la imagen posa con su marido, ambos con atuendos invernales. "¡Qué lindo!! Una vida juntos"; "Están iguales", se lee entre los comentarios.

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