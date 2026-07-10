"Atrevido e inteligente": Claudia Conserva celebra los 60 años del "Pollo" Valdivia con enamorado mensaje

10 jul. 2026 - 17:20 hrs.

Este viernes 10 de julio, el querido animador de televisión Juan Carlos "Pollo" Valdivia cumple 60 años y su esposa desde hace más de dos décadas, Claudia Conserva, dedicó un tierno mensaje para él en redes sociales.

Recordemos que la pareja se encuentra junta desde 1995 y, aunque han pasado por algunos baches, como toda relación, se han mantenido cerca el uno del otro y cada cierto tiempo demuestran su amor sin miedo al qué dirán.

Con esto en mente, Claudia ocupó sus redes sociales para postear una fotografía de Juan Carlos y dedicar un texto a su amado cumpleañero.

El mensaje cumpleañero de Claudia Conserva

"Hoy, @pollolibre66 cumple 60 años! Qué suerte la mía, atrevido, inteligente, grande, libre. Un gran hombre", escribió en un comienzo Claudia, agregando que es todo lo que ella se merece.



En esa línea, Conserva comentó que "mi amor, en todas conmigo, gracias, gracias, gracias. Vamos a gozar esta etapa, lo merecemos".

De inmediato, distintas figuras del espectáculo como Luis Jara, Giancarlo Petaccia, Elvira Cristi y más, escribieron sus saludos para el "Pollo" Valdivia.

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