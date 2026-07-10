El elegante bikini de una pieza de Michelle Carvalho y su mamá que sacó aplausos y elogios en playa brasileña

10 jul. 2026 - 11:20 hrs.

La modelo e influencer Michelle Carvalho está disfrutando de unos paradisíacos días en su país natal, Brasil, donde ha aprovechado para volver a ver a su familia.

Fue así como la exchica reality subió una serie de postales desde una plaza en Buzios donde se le puede ver acompañada por su madre, pero con un detalle muy importante, y es que ambas aparecen con el mismo bikini bajo el sol.

Esta situación fue muy aplaudida por los seguidores y seguidoras de Instagram, quienes siempre están atentos al acontecer de la modelo brasileña.

El "matching outfit" de Michelle Carvalho

"Hicimos matching outfit con mi mamá @jackcarvalho46 y estamos aquí dándonos color en Buzios como las más regias de la playa", escribió Carvalho, siendo un carrusel de siete fotografías donde se ve el bikini que tienen juntas.

Precisamente, en estas fotos se puede ver tanto a Michelle como a su madre en un traje de baño de una pieza de un tono verde oscuro, decorado por diseños de flores blancas, que además contaban con partes jaspeadas en su interior.

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De inmediato, las seguidoras de Michelle comenzaron a alabar estas postales y a escribir: "Tienen el mal de la lagartija hermosa la madre y la hija"; "Sigue disfrutando michu, te lo mereces"; "Tú y tu madre son iguales"; y "Son como dos gotas de agua".

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