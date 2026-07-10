"Escuchen a su cuerpo": Millaray Viera entrega crucial consejo en medio de su enfermedad autoinmune
Hace un tiempo, Millaray Viera reveló que estaba diagnosticada con hipertiroidismo de Graves, una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el sistema ataca por error los tejidos sanos.
A raíz de esto, la presentadora de TV se alejó de los medios de comunicación a raíz de esta enfermedad y concedió unas palabras a Only Fama donde explicó más de su situación, donde comentó que ahora debía controlar más su estrés y ansiedad.
Por lo mismo, y preocupada por el resto de las personas, Millaray subió un video a sus historias de Instagram en el que habló un poco más sobre lo importante que es realizarse diagnósticos preventivos.
Millaray Viera entrega consejo a sus seguidores
"Hace casi un año me internaron... No, hace un año ya estaba muy enferma, pero no lo sabía, y la vida me cambió para siempre, porque así es la vida, nos puede cambiar de un momento a otro. Sacando cuenta de lo que ha sido este año y tratando de hacerlo honestamente, como sin negar emociones displacenteras o sin tratar de ser positiva a la fuerza, sino como realmente honesta conmigo", expresó.
Dicho esto, agregó que "siento genuinamente que, si bien ha sido un año muy difícil, que me costó varios meses volver a la normalidad, bueno, en realidad cuando uno tiene una enfermedad crónica o autoinmune no existe tal cosa, sino que no se acostumbra a su nueva realidad, pero volver a tener una vida funcional".
En el video siguió agradeciendo estar viva y cerca de su gente, volver a trabajar y valorar más cada instante que acontece.
"Un abrazo a todas mis amigas con hipertiroidismo de Graves, especialmente a las que han pasado por una crisis tirotóxica o una tormenta tiroidea y que saben lo que les debo mucho, de que me escribieron desde el primer momento, me enseñaron tanto respecto a esta enfermedad que yo ni siquiera sabía que existía y que hoy entiendo un poquito más de qué va", afirmó.
Finalmente, en ambos videos, Millaray recomendó a sus seguidores y seguidoras realizarse exámenes cuando sea correspondiente: "Incluyan los exámenes de tiroides en sus chequeos de rutina (...) Y si están alterados, trátense a tiempo. Escuchen a su cuerpo y sus emociones".
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