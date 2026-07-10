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'Escuchen a su cuerpo': Millaray Viera entrega crucial consejo en medio de su enfermedad autoinmune INSTAGRAM

"Escuchen a su cuerpo": Millaray Viera entrega crucial consejo en medio de su enfermedad autoinmune

  • Por Matías Rivera

Hace un tiempo, Millaray Viera reveló que estaba diagnosticada con hipertiroidismo de Graves, una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el sistema ataca por error los tejidos sanos. 

A raíz de esto, la presentadora de TV se alejó de los medios de comunicación a raíz de esta enfermedad y concedió unas palabras a Only Fama donde explicó más de su situación, donde comentó que ahora debía controlar más su estrés y ansiedad. 

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Por lo mismo, y preocupada por el resto de las personas, Millaray subió un video a sus historias de Instagram en el que habló un poco más sobre lo importante que es realizarse diagnósticos preventivos. 

Millaray Viera entrega consejo a sus seguidores

"Hace casi un año me internaron... No, hace un año ya estaba muy enferma, pero no lo sabía, y la vida me cambió para siempre, porque así es la vida, nos puede cambiar de un momento a otro. Sacando cuenta de lo que ha sido este año y tratando de hacerlo honestamente, como sin negar emociones displacenteras o sin tratar de ser positiva a la fuerza, sino como realmente honesta conmigo", expresó. 

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Dicho esto, agregó que "siento genuinamente que, si bien ha sido un año muy difícil, que me costó varios meses volver a la normalidad, bueno, en realidad cuando uno tiene una enfermedad crónica o autoinmune no existe tal cosa, sino que no se acostumbra a su nueva realidad, pero volver a tener una vida funcional".

En el video siguió agradeciendo estar viva y cerca de su gente, volver a trabajar y valorar más cada instante que acontece. 

"Un abrazo a todas mis amigas con hipertiroidismo de Graves, especialmente a las que han pasado por una crisis tirotóxica o una tormenta tiroidea y que saben lo que les debo mucho, de que me escribieron desde el primer momento, me enseñaron tanto respecto a esta enfermedad que yo ni siquiera sabía que existía y que hoy entiendo un poquito más de qué va", afirmó.

Finalmente, en ambos videos, Millaray recomendó a sus seguidores y seguidoras realizarse exámenes cuando sea correspondiente: "Incluyan los exámenes de tiroides en sus chequeos de rutina (...) Y si están alterados, trátense a tiempo. Escuchen a su cuerpo y sus emociones". 

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