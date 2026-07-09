Colo-Colo defiende el liderato y la UC busca acercarse a la cima a través de las pantallas de Mega

09 jul. 2026 - 16:30 hrs.

Este domingo 12 de julio, MegaDeportes volverá a tomarse las pantallas con una nueva doble jornada de la Liga Femenina 2026, correspondiente a la fecha 17 del campeonato.

La jornada tendrá como protagonistas a dos de los equipos que animan la parte alta de tabla. Colo-Colo llega como líder exclusivo del torneo con 43 puntos, mientras que Universidad Católica se ubica en el tercer lugar con 36 unidades, manteniéndose en la lucha por los primeros puestos de la competencia.

¿Dónde ver Colo-Colo vs Palestino?

El juego comenzará a las 16:00 horas desde el Estadio Monumental, donde Colo-Colo recibirá a Palestino. Las albas buscarán seguir firmes en la cima de la clasificación ante un conjunto árabe que marcha en la sexta posición con 19 puntos y que intentará sorprender como visitante.

Mega

El encuentro será transmitido por la señal de Mega, con el relato de Gustavo Huerta y los comentarios de Alejandro Astudillo.

¿Dónde ver UC vs Coquimbo Unido?

Más tarde, a las 19:00 horas, Universidad Católica enfrentará a Coquimbo Unido en el Claro Arena. Las Cruzadas intentarán aprovechar su espacio para seguir acortando distancias con los equipos que las anteceden en la tabla, mientras que las Piratas, ubicadas en el cuarto lugar con 28 puntos, buscarán sumar una victoria clave para mantenerse en la pelea por los puestos de avanzada.

El partido será transmitido por la señal de Mega 2, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Daniel Ahumada.

La Liga Femenina 2026 se vive este domingo por Mega.

Mega

Todo sobre Mega 2