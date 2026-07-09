"Está luchando por estar aquí": La pena que inunda a Emilia Dides por familiar en delicado estado de salud

09 jul. 2026 - 17:40 hrs.

Emilia Dides está pasando por un complejo momento familiar, y es que su abuela no se encuentra en un buen estado de salud, algo que al parecer ha sido muy repentino.

Y es que la ex Miss Universo Chile utilizó sus redes sociales para dar a conocer que uno de sus familiares no está bien, siendo su abuela la afectada por padecimientos todavía desconocidos.

El complejo estado de salud de Emilia Dides

Precisamente, Emilia subió una historia de Instagram en la que se veía una postal de su abuela sosteniendo a Mía Ignacia, la hija que tuvo con el deportista nacional Sammis Reyes.

"Cómo cambia la vida... esto fue hace un mes y hoy mi abuelita está luchando por estar aquí", escribió, visiblemente afectada por la situación de su abuela.

Enseguida, Emilia cerró diciendo: "eres una guerrera, solo fe y lindas energías", añadiendo un emoji blanco, esperando la pronta recuperación de su abuela.

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