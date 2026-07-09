En medio de rumores de quiebre con Rafa Olarra: Lucila Vit celebra la entrega de su nueva y lujosa casa

09 jul. 2026 - 18:40 hrs.

La modelo Lucila Vit compartió con total alegría uno de sus últimos grandes logros: su nueva y lujosa casa.

El anuncio de la también influencer ocurre en medio de rumores que apuntan a una supuesta separación con el exfutbolista Rafael Olarra tras cinco años juntos.

Cabe recordar que los trascendidos surgieron en mayo pasado; sin embargo, se acrecentaron para el cumpleaños del otrora jugador de la Universidad de Chile. En dicha instancia, Lucila dejó un escueto: "Muy feliz cumple".

Instagram

Así es la nueva casa de Lucila Vit

En ese contexto es que Lucila Vit informó en sus historias de Instagram que le entregaron su nueva casa. "Si supieran todo el esfuerzo que hay detrás, tengo una emoción enorme", escribió.

En el mismo video, la argentina realizó un recorrido por su nuevo hogar, mostrando cada uno de sus espacios.

"Porque los sueños también se cumplen, estoy acá", expresó con extrema felicidad mientras exhibía su amplio patio trasero.

Lucila contó que tiene grandes proyectos, pero antes de adelantar detalles quiso reconocer el esfuerzo que hubo para lograr su hogar.

"Muchísimos años de esfuerzo, de dejar cumpleaños, de no pasar fiestas", manifestó, para luego revelar que se vienen ampliaciones, entre ellas, la construcción de un gimnasio personal y la instalación de una piscina.

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