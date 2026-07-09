"Te amo": Arturo Vidal disfruta de unas paradisíacas y románticas vacaciones junto a Sonia Isaza en Colombia

09 jul. 2026 - 15:20 hrs.

Arturo Vidal está disfrutando unas románticas vacaciones con su polola, Sonia Isaza, que incluyen paseos en la playa, pero también algo de entrenamiento.

Al jugador de Colo Colo se le vio trotar por un sendero rodeado de vegetación junto a la influencer fitness, quien grababa la escena con su teléfono. "Acá en mis días de descanso. Me sacaron a correr", dijo el deportista.

Las vacaciones de Arturo Vidal y su polola en Colombia

Más tarde, Arturo Vidal publicó en sus historias de Instagram algunos registros de un día de playa con su pareja, donde expresaron su cariño y se refrescaron con agua de coco sobre blancas arenas, con el cristalino mar en el fondo.

Instagram @kingarturo23oficial

"Te amo", escribió el futbolista en uno de los videos, en el que sobrepuso la bandera de Colombia para indicar que se encuentra en la tierra natal de su novia.

Posteriormente, Vidal compartió un post que compila los momentos que vivió junto a su pareja en el mar. "Vacaciones con mi mamacita", se lee en su publicación.

Por su parte, Isaza colgó en sus historias otras imágenes con las que reveló que no estaban solos, los acompañaron algunos familiares de la empresaria colombiana, incluida su nieta.

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