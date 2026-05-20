Productora se querella contra Arturo Vidal por estafa: Habría pagado 96 mil dólares por adjudicarse documental

20 may. 2026 - 12:55 hrs.

El caso del robo a la caja fuerte de una casa de cambios no es la única polémica que afecta actualmente a Arturo Vidal, sino que también enfrenta una acusación de estafa.

El periodista Karim Butte de Mucho Gusto se trasladó hasta el Centro de Justicia para conversar con Alejandra Borda, abogada de la productora Pixihouse que acusa de estafa a Vidal por un documental que prepararían sobre su carrera futbolística y que se llamaría "Arturo Vidal en primera persona", pero que nunca se concretó.

Y es que la productora habría hecho un pago de 96 mil dólares para adjudicarse el proyecto, pero luego Vidal salió con una idea diferente con un pódcast: "Mis representados se enteran de esta situación por la prensa, cuando se toma conocimiento de que en este pódcast se iban a utilizar las mismas plantillas, los esquemas, las entrevistas que se habían planteado en el proyecto que realizó la productora, es que mis representados se comunican y comienzan a increpar a los representantes de Arturo Vidal".

Mucho Gusto / MEGA

Arturo Vidal es acusado de estafa por productora

Borda explicó que se hicieron tres pagos concretos; dos fueron realizados en diciembre del 2024 por 40 mil dólares, mientras que en los primeros días de enero de 2025 se hizo un pago de 16 mil dólares a la empresa que manejaba la imagen por concepto de comisión. Estos desembolsos y otros configuran la cifra de 96 mil dólares.

"Aquí existían acuerdos desde principios del año 2024, se habían presentado las máquinas, el proyecto completo, ellos se mostraron muy interesados en la realización de este proyecto audiovisual y comienzan las reuniones... Siempre se va pidiendo en forma previa a la firma de cualquier tipo de contrato, el pago. La presión siempre fue pagar porque había otros interesados en la realización de este proyecto", expresó Borda.

La abogada afirmó que se están querellando por estafa, ya que consideran que se dan las condiciones para este delito. "Hay cerca de un año de conversaciones y negociaciones entre Arturo Vidal, su equipo y mis representados; se les hace entregar la maqueta, no se espera la firma de un contrato, sino que se les pide bajo varios mecanismos de presión que se les entregue la maqueta, el dibujo de cómo se iban a hacer las entrevistas, cada capítulo, los temas a tratar, las personas de interés que se iban a entrevistar, y que se terminaban con un capítulo donde se contaba lo que había ocurrido con el (accidente del) Ferrari", cerró la abogada.

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