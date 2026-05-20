El cara a cara de Neme con diputado Orrego tras salida de Sedini: "¿Creyó que podía ser una buena vocera?"

20 may. 2026 - 10:35 hrs.

Esta mañana José Antonio Neme y el diputado Francisco Orrego (RN) tuvieron un breve intercambio de opiniones y declaraciones por la salida de Mara Sedini como ministra del gobierno de José Antonio Kast.

Y es que Sedini, quien era la ministra de la Secretaría General de Gobierno, fue una de las que dejó su puesto en el primer cambio de gabinete del Presidente Kast, siendo un período marcado por la cuestionada gestión comunicacional de la ahora exvocera.

El intercambio de palabras entre Neme y Orrego

Por lo mismo, y al saber de la cercanía que existe entre Orrego y Sedini por su participación en conjunto en programas de política, Neme preguntó: "¿Usted realmente creyó que (Sedini) podía ser una buena vocera? Porque una cosa es que yo me pare aquí a hacer parte de un programa de televisión, me gustan los debates, manejo el espectáculo televisivo, pero jamás me postularía a vocero".

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"Yo tenía la convicción absoluta de que Mara Sedini iba a ser una tremenda vocera de gobierno", respondió Orrego, y agregó que "yo realmente empatizo mucho con la figura de de Mara Sedini porque no solamente es una amiga de carácter personal. Fue sin duda una vocera de gobierno y ocupó un rol político sumamente importante dentro del país. Pero también considero que uno tiene que empatizar cuando la la gente lo está pasando mal".

"Yo personalmente la conozco hace 5 años, trabajamos juntos en el mundo de las comunicaciones, tú lo decías, no es lo mismo estar en un programa de televisión debatiendo todo el día, agarrándote las mechas como lo hacíamos en 'Sin Filtro' o como lo hacíamos en la radio Agricultura, donde estábamos en un debate constante, interpelando a la persona que estaba al frente, a veces gritando también, porque hay que decirlo, ¿no?", comentó.

Ante esto, Neme intervino y replicó: "(Sedini) no sabe cómo funciona el Estado, tenía vacíos bien serios ahí, y no hay por qué exigirle que sepa cómo funciona el Estado, porque ella entiendo que es periodista, actriz, y está bien, conoce los medios de comunicación, pero la televisión no es La Moneda, es lo primero".

"En segundo lugar, tenía una arqueología de frases de culto que le entregaban a la oposición una herramienta fundamental para herir al Gobierno, o sea, insisto, como que a mí me pusieran de vocero, bueno, sería horroroso...", concluyó Neme.

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