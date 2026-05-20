El cara a cara de Neme con diputado Orrego tras salida de Sedini: "¿Creyó que podía ser una buena vocera?"
Esta mañana José Antonio Neme y el diputado Francisco Orrego (RN) tuvieron un breve intercambio de opiniones y declaraciones por la salida de Mara Sedini como ministra del gobierno de José Antonio Kast.
Y es que Sedini, quien era la ministra de la Secretaría General de Gobierno, fue una de las que dejó su puesto en el primer cambio de gabinete del Presidente Kast, siendo un período marcado por la cuestionada gestión comunicacional de la ahora exvocera.
El intercambio de palabras entre Neme y Orrego
Por lo mismo, y al saber de la cercanía que existe entre Orrego y Sedini por su participación en conjunto en programas de política, Neme preguntó: "¿Usted realmente creyó que (Sedini) podía ser una buena vocera? Porque una cosa es que yo me pare aquí a hacer parte de un programa de televisión, me gustan los debates, manejo el espectáculo televisivo, pero jamás me postularía a vocero".
"Yo tenía la convicción absoluta de que Mara Sedini iba a ser una tremenda vocera de gobierno", respondió Orrego, y agregó que "
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Ante esto, Neme intervino y replicó: "(Sedini) no sabe cómo funciona el Estado, tenía vacíos bien serios ahí, y no hay por qué exigirle que sepa cómo funciona el Estado, porque ella entiendo que es periodista, actriz, y está bien, conoce los medios de comunicación, pero la televisión no es La Moneda, es lo primero".
"E
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