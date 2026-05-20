"Participó de una colonoscopia con la bandera chilena": La dura respuesta de Neme a crítica de Alejandra Valle

20 may. 2026 - 11:35 hrs.

José Antonio Neme aprovechó un espacio en Mucho Gusto y decidió responder, de forma personal, a la periodista Alejandra Valle, a raíz de una reciente declaración de la panelista de televisión.

Y es que Valle dijo en su programa "La voz de los que sobran" que le generaba mucha indignación los comentarios de Neme o Rodrigo Sepúlveda en torno a la política y actualidad del país, y cómo eran alabados por esto.

Ante esto, Neme se tomó unos segundos y fue claro y conciso al responder a la periodista por sus comentarios.

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Neme responde con todo a Alejandra Valle

"Le voy a mandar un recado a una querida amiga mía, Alejandra Valle, porque, como yo veo todo lo que se publica, y porque me encantan los programas políticos de izquierda, centro, derecha, veo todos... Ella dijo ayer que le daba rabia cuando la gente o parte del público celebraba algunos análisis que hacía yo o Rodrigo Sepúlveda después de que le hicimos campaña al Presidente de la República (José Antonio Kast)", partió diciendo.

En esa línea, expresó "le voy a decir algo a Alejandra Valle y a toda la gente que piensa como Alejandra Valle. Quiero que publiquen una foto mía en un mitin político, quiero que muestren alguna fotografía mía entrevistando al candidato Kast; no lo entrevisté en toda la campaña porque nunca quiso venir aquí".

"Nunca tuve la opción ni siquiera de intercambiar ideas con él, no así Alejandra Valle, que participó de una colonoscopia con una bandera chilena y eso sí era un acto de campaña", cerró, recordando el polémico episodio la "performance sexual" con una bandera chilena en un acto de campaña del Apruebo en 2022, donde estuvo presente como animadora la periodista.

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