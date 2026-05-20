Recibió 50 millones de pesos: ¿Cuál fue el rol de Arturo Vidal en el robo a caja fuerte de casa de cambios?

20 may. 2026 - 12:15 hrs.

Una vez más, el futbolista Arturo Vidal causa noticia por sus polémicas fuera de la cancha, al mismo tiempo que brilla al interior de esta, en lo que parece ser un ciclo sin fín.

Y es que el jugador de Colo-Colo otra vez está involucrado en problemas de dinero, luego que en enero de este año, en la casa de cambio Money Global, ubicada en la calle Agustinas en el centro de Santiago, se detectó la desaparición de una importante suma de dinero de la caja fuerte.

¿El encargado del local? Ignacio Rodríguez, trabajador de confianza y amigo cercano de Arturo Vidal desde hace muchos años, que fue cadete de Colo-Colo y actual jugador de Rodelindo Román, club del exseleccionado de La Roja.

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¿Está involucrado Arturo Vidal en robo a casa de cambios?

Rodríguez hizo una declaración ante notario donde reconoció sacar el dinero sin autorización y entregárselo a Arturo Vidal, siendo estos 10 millones de pesos, luego 15 millones de pesos y, finalmente, el 30 de enero le pasó 25 millones de pesos, dando una suma total de $50 millones.

La entrega del dinero fue en el domicilio particular de Vidal en Colina. Sin embargo, la gran duda que intenta resolver ahora la fiscalía es si Arturo sabía de dónde provenía este dinero.

El futbolista declaró ante la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) en calidad de testigo y, en paralelo, empezó con la devolución del dinero a la casa de cambios, donde se ofreció un acuerdo reparatorio.

De acuerdo a la información del boletín comercial, Arturo Vidal presenta un nivel de riesgo relativamente alto por morosidades de 45 millones, por deudas de casi 7 millones y otra deuda de casi 38 millones con Banco de Chile.

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