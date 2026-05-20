Diana visitará a Luis Emilio en el capítulo 299 de El Jardín de Olivia: Walker le dará particular orden

20 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 299 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se comunicó con Diana (Nicole Espinoza) para coordinar una visita en la cárcel. Según el empresario, Guerrero podría ayudar con el asunto de Olivia (Violeta Silva).

Obligada por las circunstancias, Diana irá al encuentro de Walker; el primero desde que lo condenaron.

¿Samuel en peligro?

Sin rodeos, Luis Emilio dirá que "hay algo que tú puedes hacer para ayudar a la Oli. Súper simple: no te metas, preocúpate de tu familia y deja en paz a la mía".

El Jardín de Olivia / Mega

"Los secuestradores fueron muy claros con Clemente, no quieren a la policía metida en el medio. Quién sabe qué pueden hacer eso secuestradores más adelante. Dios no lo quiera, podrían hacerle algo a Samuelito", lanzará amenazadoramente.

Gabriel (Matías Oviedo) ya le había propuesto irse a Valdivia con todo el clan. Ante la posibilidad de que lastimen a su hermano, ¿Diana tomará este camino?