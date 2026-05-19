"Quiere quedarse con la empresa": Vanessa delatará a quien perjudicó al Grupo Vial en el capítulo 299 de EJDO

19 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 299 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) desenmascarará a la persona que lleva varias semanas tratando de destruir la reputación del reformado Grupo Vial.

En una llamada a Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero), sacará a relucir los resultados de su investigación.

"Como ustedes saben, desde que relanzamos la empresa han salido artículos tendenciosos en la prensa que buscan desacreditarlos a ustedes, a mí, al nuevo giro que le estamos dando al proyecto y, finalmente, tengo la certeza que eso no es casualidad: esa información la dio alguien que quiere sacarnos del medio y quiere quedarse con la empresa", anunciará.

El Jardín de Olivia / Mega

Un error de novato

Con los documentos en mano, los hermanos confrontarán al responsable de todo: Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Aunque lo intente negar, los datos serán irrefutables. "Te diste la lata de hacerte un correo falso, pero lo enviaste desde un computador de la oficina", sostendrá Nacha.