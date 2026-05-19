Le dijo que no a Clemente: Renata priorizó la seguridad de su familia y no cambiará su declaración en EJDO

19 may. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 298 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) conversó a solas con Renata (Susana Hidalgo) para pedirle un desesperado favor: retractarse de su acusación contra Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Mi papá mandó a secuestrar a mi hija porque quiere salir de la cárcel, eso es lo que quiere y está dispuesto a utilizar a su propia nieta para chantajearme a que lo ayude a salir", le confesó a Montes.

Pero para lograrlo, ella tiene que retirar su declaración contra Walker, lo que implica un enorme riesgo para todos. Es evidente que Luis Emilio intentará buscar venganza y si es peligroso tras las rejas, en libertad lo será mucho más.

El Jardín de Olivia / Mega

Lo más importante para una madre

El padre de Olivia (Violeta Silva) prometió protegerla, pero ella no quiso arriesgarse.

"Lo metí preso yo... Clemente, fui yo. Si lo saco de la cárcel, se va a vengar de mí. Ya amenazó a mi hijo y no es la primera vez que me amenaza. Lo siento, pero no puedo", contestó ella, priorizando el bienestar de Tommy por sobre cualquier otra cosa.