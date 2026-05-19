El Jardín de Olivia - Capítulo 298: Las razones de Gloria

19 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 298 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) regresó a la casa de su madre con un semblante cabizbajo. El encuentro con Christian (Juan José Gurruchaga) le planteó muchas preguntas porque su padre aseguró que sí intentó contactarla en el pasado.

Gloria (Francisca Gavilán) tenía las respuestas y confirmó que eso era cierto. Christian quiso verla y ella lo impidió porque su ex estaba rodeado de un ambiente de drogas que no quería cerca de su hija.

Si bien Karina ignoraba el problemático pasado de su padre, que Gloria lo eliminara de su vida es algo que no pudo perdonar con facilidad porque era una decisión que debía tomar por sí misma.

El Jardín de Olivia / Mega

Renata dice "no"

Clemente (Pipo Gormaz) contactó a Renata (Susana Hidalgo) para pedirle que se retracte de sus declaraciones. Con eso, Luis Emilio (Alejandro Trejo) podrá salir libre y liberará a Olivia (Violeta Silva).

Pero la exfiscal se negó. Por más que le tenga cariño a la niña, tanto ella como su propio hijo han sido víctimas de amenazas de Walker y dejarlo suelto en las calles solo los expondría al peligro.