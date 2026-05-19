Clemente hablará con ella: Renata tendrá en sus manos la liberación de Luis Emilio en el capítulo 298 de EJDO

19 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 298 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) hablará con Renata (Susana Hidalgo) para cumplir con las demandas de su padre. Tiene solo 24 horas para lograr su excarcelación o no volverá a ver a Olivia (Violeta Silva).

"Mi papá mandó a secuestrar a mi hija...", le revelará a Montes, quien se quedará impactada por la crueldad con una niña pequeña.

"No te puedo creer. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Por qué lo hizo?", intentará saber Renata, pero la respuesta es evidente: quiere su liberación.

El Jardín de Olivia / Mega

Una difícil petición para Montes

Aquí la exfiscal jugará un rol fundamental porque en sus manos está el destino de Walker. "La única manera de lograr eso es que tú te desdigas de las declaraciones que hiciste sobre la muerte de mi mamá", dirá este padre a Renata.

Sin embargo, si Luis Emilio consigue su objetivo, todos podrían ser blanco de este hombre. ¿Montes estará dispuesta a correr este riesgo por Clemente?