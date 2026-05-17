De mundos distintos: El amor y desamor de Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky llega a Volverías con tu ex? 2

17 may. 2026 - 20:00 hrs.

Alexandra Dickerson (26) y Mario Irazzoky (32) se suman a "Volverías con tu ex? 2" con una historia marcada por el romance, la pasión y la comprobación de que en el amor no importa dónde naciste... Al menos en el inicio, porque después todo cambia. ¿Puede una relación de pareja sobrevivir cuando uno de ellos siente que nunca encajó en el mundo del otro?

Alexandra es modelo y fue descubierta por Elite Chile a los 13 años. Nació en Estados Unidos, vivió en Miami y tiene nacionalidad chilena-estadounidense-australiana. Mario, en cambio, es psicólogo y asegura venir "de abajo", de una familia humilde. Trabajó como garzón, vendedor y obrero de la construcción, además de dedicarse al fútbol y al boxeo.

Se conocieron en Miss Chile, cuando ella participaba y él era jurado. La química fue inmediata, pero él tenía polola. Tiempo después, ya solteros, comenzaron una intensa relación intermitente que duró años, donde disfrutaban comiendo churrascos italianos. "Es tan simpático mi flaitecito", bromea Alex.

Volverías con tu ex? 2 / Mega

Todo parecía avanzar hasta que Mario conoció a la familia de Alex, instancia que, lejos de formalizar finalmente la relación, la terminó. "Me pateó por WhatsApp de un día para otro. Conoció a mi familia, al otro día me dijo que tenía que pensar las cosas; no pasaron ni 12 horas y me terminó con un mensaje", recuerda la modelo, enfurecida.

Pero Mario asegura que detrás de la ruptura hubo algo más profundo: "Las razones son claras: la llevé al puente de los candados a poner uno y cuando lo estábamos haciendo, me dice que eso se hace en Francia. Después fui a visitar a su familia, llegué con flores, un kuchen y me dijo 'Deja las flores ahí' y me saludó de un beso en la cara porque estaban sus vecinos afuera. Me sentí discriminado, sentí que hubo rechazo, como que le dio vergüenza que la saludara de beso en la boca".

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Para él, las diferencias de sus mundos terminaron destruyendo la relación. "Es algo que ya no nos permite tener un futuro por más que lo intente. Siempre tiene comentarios medios clasistas con los que no estoy de acuerdo". Alex, en tanto, cree que todo son excusas y no esconde su rabia: "Él no va a querer admitirlo. Poco hombre. Me pateó por teléfono. Estoy enojada y desilusionada. Pendejo".

Aunque el quiebre fue duro, ninguno cierra completamente la puerta. "Me va a costar mucho confiar en él después de lo que me hizo, pero siempre se puede", admitió Alex, coqueta como ella sola. Mario tampoco descartó una reconciliación: "Yo creo que sí, jajajá. Creo en los cambios y, si veo un cambio en ella, no soy quién para decirle que no".

Ahora volverán a encontrarse en "Volverías con tu ex? 2", donde tendrán que verse nuevamente cara a cara. La pregunta es: ¿podrán superar las diferencias de venir de mundos muy distintos?

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