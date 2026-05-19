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Renata en peligro mortal: Barraza le hará una visita por orden de Luis Emilio en el capítulo 299 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 299 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) enviará a Barraza (Emilio Edwards) en una misión que garantice su liberación.

Si bien secuestró a Olivia (Violeta Silva) para manipular a Clemente (Pipo Gormaz), quien realmente tiene en sus manos las llaves para exculparlo del homicidio de Bernardita (Catalina Guerra) es la exfiscal Montes (Susana Hidalgo). 

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Renata se negó a cambiar su testimonio porque temía por su seguridad y la de su hijo con Walker en libertad, pero será ingenua al creer que el empresario no tiene tentáculos más allá de la cárcel.

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Una visita de Franco

En su casa, la mujer escuchará un ruido y pensará que se trata de su hijo, pero no. Barraza, cubierto con su casco negro, le apuntará con un arma en la cabeza. 

"El Tommy no va a llegar todavía y depende de ti si lo vas a volver a ver o no", amenazará. 

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