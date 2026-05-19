Renata en peligro mortal: Barraza le hará una visita por orden de Luis Emilio en el capítulo 299 de EJDO
En el avance del capítulo 299 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) enviará a Barraza (Emilio Edwards) en una misión que garantice su liberación.
Si bien secuestró a Olivia (Violeta Silva) para manipular a Clemente (Pipo Gormaz), quien realmente tiene en sus manos las llaves para exculparlo del homicidio de Bernardita (Catalina Guerra) es la exfiscal Montes (Susana Hidalgo).
Renata se negó a cambiar su testimonio porque temía por su seguridad y la de su hijo con Walker en libertad, pero será ingenua al creer que el empresario no tiene tentáculos más allá de la cárcel.Ir a la siguiente nota
Una visita de Franco
En su casa, la mujer escuchará un ruido y pensará que se trata de su hijo, pero no. Barraza, cubierto con su casco negro, le apuntará con un arma en la cabeza.
"El Tommy no va a llegar todavía y depende de ti si lo vas a volver a ver o no", amenazará.Ve el capítulo en