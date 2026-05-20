Corte deja en prisión preventiva a padre de niña de 2 años que falleció en Las Condes tras caer desde piso 11

20 may. 2026 - 11:10 hrs.

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo la audiencia en la Octava Sala de la Corte de Apelaciones contra Jorge Constanzo, padre de la niña de 2 años que falleció tras caer desde un piso 11 en Las Condes, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante esta audiencia se revocó la primera decisión del Cuarto Juzgado de Garantía, es decir, que solo tuviera arraigo nacional y firma quincenal, para dejarlo con la medida cautelar de prisión preventiva, siendo descartada cualquier otra medida en su contra y que no se puede apelar a esta decisión.

Padre de niña fallecida en Las Condes queda en prisión preventiva

Asimismo, en un mínimo de 72 horas se debe saber dónde cumplirá prisión preventiva, ya que de momento se quedará en el penal Santiago 1, pero la defensoría pide el recinto carcelario de Casablanca.

Mucho Gusto / MEGA

El ministerio de la octava sala decidió que los argumentos de los querellantes son relevantes en el contexto que se le imputó, es decir, homicidio por omisiones, ya que él sabía todos los aspectos en materia de seguridad que debían estar instaladas en su departamento para el resguardo de su hija.

"Hay un dolo, hay un conocimiento hasta técnico del imputado porque él es arquitecto, conoce las diferentes medidas de seguridad, más el aspecto que también se presentó por parte de los querellantes, que es el consumo de alcohol", afirmó el periodista Julio Ahumada en contacto con Mucho Gusto.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto