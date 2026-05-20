"Sabemos dónde vives": Alcalde de San Bernardo denuncia amenazas de muerte tras borrar mural de Colo-Colo

20 may. 2026 - 11:20 hrs.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), denunció a través de redes sociales que ha recibido varias amenazas de muerte tras borrar un mural de hinchas de Colo-Colo en las afueras del estadio municipal.

La periodista Darynka Marcic de Mucho Gusto se movilizó hasta la Municipalidad de San Bernardo donde pudo consignar que, como represalia, se lanzó pintura a la dependencias del municipio tras el borrado de murales de la famosa "Garra Blanca".

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Y es que el pasado lunes, White realizó un operativo para eliminar este mural, siendo blanco inmediato de amenazas y discursos en su contra en redes sociales.

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Alcalde de San Bernardo acusa amenazas de muerte

Asimismo, esto no fue lo más grave, sino que lo que más llamó la atención es que además dejaron cuchillos frente a la municipalidad por su actuar.

White expresó que borrar este mural era una respuesta a la solicitud de los vecinos del Estadio Municipal de San Bernardo, quienes quería recuperar este espacio y así ir erradicando a las barras bravas.

"Tratamos de hacerlo solos, no pudimos, digo solos sin presencia policial, y la verdad es que no pudimos porque a los pocos minutos nos fueron a amenazar, lo que significó hacer un operativo distinto, ordenarnos, desplegarnos, organizarlos, ir con los rostros cubiertos, no porque queramos, sino porque muchos de los trabajadores viven en la comuna y si me pasa esto a mí, imagínese lo que puede pasar a ellos", expresó White.

En esa línea, explicó que a las horas comenzó a recibir amenazas: "Mensajes como 'sabemos dónde vives, sabemos quién es tu familia, que me va a pasar lo peor de lo peor, que me lo van a cobrar'. Ya uno, lamentablemente, se comienza a acostumbrar a estas cosas".

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