"Carreteó el día anterior y tenía olor a alcohol": Tío de niña que cayó desde edificio interpela a su padre

19 may. 2026 - 13:05 hrs.

La muerte de Isidora, niña de 2 años que cayó del piso 11 de un edificio en Las Condes mientras estaba bajo el cuidado de su padre, Jorge Constanzo, ha causado indignación en el país, por lo que su madre Gloria Ortiz y su tío Sergio no han parado de buscar justicia para la pequeña.

Es así como Sergio conversó con el periodista Danilo Villegas de Mucho Gusto, donde explicó cronológicamente cómo fueron los hechos sucedidos la tarde del domingo recién pasado, cuando Isidora cayó al vacío.

Tío de niña que cayó al vacío interpela al padre

"Al principio me contacta mi hermana por un llamado de Carabineros. Yo llego al lugar y esperaba que fuera una broma o una estafa. Llego y me encuentro con muchos carabineros, me explican la situación, llegó PDI y nos explicaron cómo fueron ocurriendo los hechos", expresó.

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"Punto por punto. Isidora cae del piso 11 a las 5:08 de la tarde; una vez que ella cae al piso, la encuentran los conserjes, llaman a Carabineros, llaman a la PDI. No sabían de qué departamento era porque el padre de Isidora estaba durmiendo", comentó.

En esa línea, explicó que "tocaron puerta por puerta hasta que dieron con el piso 11, lo despertaron, lo encuentran con hálito alcohólico porque, si bien es cierto, no tengo los datos de la carpeta investigativa donde se pueda demostrar si el tipo estaba o no en estado de ebriedad, pero sí el hálito de alcohol es algo que se nota y se puede transmitir".

"Sabemos que carreteó el día anterior, sabemos que almorzó y tomó trago, sabemos que tenía olor a alcohol, sabemos que dormía siesta con su pareja actual, sabemos que teníamos un acuerdo judicial donde él debía cumplir con lo mínimo que eran las mallas en su departamento; no lo cumplió. Sabemos que la ventana no tenía malla", expresó, y agregó que la cama de la menor estaba a la altura de la ventana.

De inmediato, Sergio comentó que "nosotros como familia siempre potenciamos que ella tuviera contacto con su papá, que tuviera una relación donde no hubiera un papá ausente; la Isidora lo quería y no podemos entender cómo es posible (...) No es posible que el tipo quede con firma mensual".

"Quería que mi sobrina creciera teniendo a su papá presente... Ella estaba empezando a hablar y era 'papá, papá, papá', y eso es lo que nos parece más irrisorio del caso, e inaceptable. Viejo, te amaba tu hija, te amaba tu hija y te quería; lo único que tenías que hacer era cuidarla", finalizó Sergio, interpelando al padre de su fallecida sobrina.

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