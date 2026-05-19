"Siempre hice todo y más por la Isi": Habla madre de niña fallecida tras caer desde piso 11 en Las Condes

19 may. 2026 - 11:40 hrs.

El caso de Isidora, la pequeña de 2 años que falleció tras caer del piso 11 de un edificio en Las Condes, ha generado gran impacto y una profunda tristeza en el país.

Por lo mismo, un equipo de Mucho Gusto se trasladó hasta Pudahuel, comuna donde se realiza el velatorio de la pequeña y donde tuvimos acceso a las declaraciones de Gloria Ortiz, madre de Isidora.

Habla madre de niña fallecida tras caer desde piso 11

"Han sido momentos muy difíciles, con muchos altibajos de emoción. El momento más difícil fue en el Servicio Médico Legal, esperando a que mi Isi volviera con su mamá. Fueron horas de angustia, con la mayor cantidad de agonía que he podido sentir. Si hoy me ven más tranquila es porque mi hija está en mi casa, con toda la gente que la ama, su familia, su mamá, en su lugar seguro, con sus cosas, está acá", partió diciendo, visiblemente emocionada.

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Enseguida, Gloria se refirió a la responsabilidad del padre de la niña y afirmó que "es insólito porque no estamos hablando de alguien que no tuviera los medios para poder comprar o instalar las mallas de seguridad; estamos hablando de una persona que tiene los medios suficientes para poder realizarlo y decidió por voluntad no realizarlo. Entonces, es eso, es un acto negligente".

En esa línea, Karen Doggenweiler dedicó unas emotivas palabras a Gloria, quien además agregó que no le gustaría recibir información respecto al caso fuera de la que le entrega su propio abogado.

"Karen, agradezco profundamente tus palabras... no hay consuelo para esta situación, pero mi corazón está tranquilo, lleno de amor porque sé que hice todo y más siempre por la Isi", cerró Gloria.

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