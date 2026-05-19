La carta ofreciendo disculpas de chileno detenido en Brasil por insultos racistas: "Amo a todas las personas"

19 may. 2026 - 11:30 hrs.

El caso del ingeniero chileno Germán Naranjo detenido en Brasil está generando bastante revuelo y sigue dejando coletazos, ya que ahora se reveló que este hombre ya tenía un polémico prontuario.

El periodista Pablo Cuéllar se encuentra en São Paulo, Brasil, y en contacto con Mucho Gusto entregó los datos que se han conocido durante las últimas horas y que dejan en evidencia las conductas repetitivas de Naranjo.

La carta de Germán Naranjo ofreciendo disculpas

Además, el reportero leyó una carta que escribió Naranjo tratando de explicar y justificar su actuar, cuando emitió varios insultos racistas y homofóbicos contra miembros de la tripulación de un vuelo de LATAM en Brasil.

Mucho Gusto / MEGA

"Creo en todos los seres humanos, los amo sin ninguna diferencia, creo en el amor sin diferencias; solo he ayudado a las personas en mi vida sin ninguna diferencia. Me sorprendieron mis palabras en el video; esto no refleja lo que creo. Perdí a mi hermano hace un tiempo y consumí demasiado alcohol, estuve en tratamiento psiquiátrico; ojalá pudiera decir esto a todos en el video", partió diciendo.

En esa línea, Naranjo agregó que "la persona que vieron no soy yo, es una persona que estaba fuera de sí. Amo a todas las personas y mis más sinceras disculpas a quienes lastimé. Bruno (tripulante del avión), probablemente estés enojado para perdonarme, pero espero tener la oportunidad de disculparme personalmente contigo".

"De nuevo, no fui yo, mi mente estaba en un estado alterado. Ojalá tuviera la oportunidad y el permiso para escribir esta carta yo mismo, pero ahora tuve que pedirle a mi abogado que la enviara", cerró.

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