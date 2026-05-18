"Si ocurría en Chile, él estaría en su casa": La reflexión de Neme ante detención de chileno en Brasil

18 may. 2026 - 11:15 hrs.

El caso de Germán Naranjo, chileno detenido por emitir insultos racistas y homfóbicos a la tripulación de un avión en Brasil, causa indignación tanto en ese país como en Chile, pero también pone en perspectiva lo que hubiese pasado si este incidente ocurría en territorio nacional.

Por lo mismo, José Antonio Neme decidió alzar la voz al respecto en el Mucho Gusto y mencionar algo que, a su parecer, todavía no se ha hablado lo suficiente, entendiendo las leyes que existen en Chile por esta clase de comportamiento.

La reflexión de Neme por ingeniero chileno detenido en Brasil

"Lo único que yo pensé el fin de semana y que no se ha dicho lo suficiente es que, (este incidente) si hubiera ocurrido en territorio nacional, él estaría en su casa, y eso es para que le demos una vuelta", comentó Neme, lo que fue apoyado por el exfiscal Sabas Chahuán.

Mucho Gusto / MEGA

"Si esto hubiera ocurrido en el aeropuerto de Santiago, lo más seguro es que él enfrentaría un escenario por injurias, daño moral o por la Ley Zamudio; no estoy diciendo que hubiera pasado cero, pero respecto a lo que está ocurriendo en Brasil, donde este señor está preso y probablemente va a estar preso mucho tiempo... yo creo que tenemos que darle una vuelta", expresó el conductor de Mucho Gusto.

Asimismo, invitó a los espectadores a reflexionar sobre esto: "Dentro del marco de la convivencia moderna y una sociedad libre, pluralista, con un debate de altura. ¿Quién está bien? ¿La ley de Brasil o nosotros? Eso es todo lo que quiero plantear".

En esa línea, Chahuán explicó que la Ley Zamudio tiene más repercusiones desde el punto civil, ya que desde el punto penal es una agravante. "Como dice José, este señor estaría en su casa, no estaría preso", precisó el abogado.

"Si esto hubiese ocurrido en el Arturo Merino Benítez, ¿dónde estaría este caballero hoy día? En su casa, funado probablemente", afirmó Neme, mientras que el ex fiscal nacional agregó que lo peor que le podría haber pasado era detenerlo y quedar en libertad el mismo día.

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