Chileno fue detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos: Arriesga entre 2 y 5 años de cárcel

18 may. 2026 - 10:45 hrs.

Indignación, molestia, enojo y mucho más ha generado el caso de Germán Naranjo, chileno detenido en Brasil por emitir insultos racistas y homofóbicos en contra de la tripulación de un vuelo LATAM que iba desde São Paulo a Frankfurt.



El periodista Roberto Saa comentó en Mucho Gusto que este caso se hizo público el viernes cuando, a través de redes sociales, se viralizó un video en el que se ve a Naranjo discutiendo con la tripulación y con un sobrecargo en pleno vuelo.

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Chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos

"Él empieza a hablar de su aparente o eventual homosexualidad (de un tripulante); le dice: 'Para mí es un problema ser gay', habla de la piel negra, el olor a negro, a brasileño. Son de verdad insultos muy, muy fuertes que empieza a darle a este señor", explicó Roberto Saa.

Mucho Gusto / MEGA

Luego de eso, el vuelo siguió su curso normal, Naranjo llegó hasta Alemania y a los cinco días tomó el avión de regreso a Chile, pero con paso por Brasil. En ese instante fue detenido por las autoridades de aquel país por los insultos racistas y homofóbicos que profirió a la tripulación.

Saa comentó que Naranjo es un ingeniero que trabajaba como gerente de la pesquera LANDES, quienes lo apartaron de sus funciones apenas se viralizó el video, además de rechazar las acciones del sujeto.

Cabe destacar que Brasil castiga la "injuria racial", por lo que Naranjo estaría arriesgando penas de cárcel efectiva de entre 2 y 5 años.

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