"Se ponía a llorar": Neme explica su ausencia al inicio de Mucho Gusto por problema de salud de su perrito

18 may. 2026 - 09:06 hrs.

La mañana de este lunes partió con Karen Doggenweiler dando la bienvenida sola a Mucho Gusto; por lo mismo, muchos se preguntaron por instante: ¿Qué pasó con Neme?

Y es que, por lo general, Karen y José Antonio se encargan de recibir a los espectadores de Mucho Gusto en las mañanas para pasar juntos 5 horas.

Sin embargo, José Antonio Neme no estaba y, en medio del pronóstico del tiempo, aprovechó para explicar lo que ocurrió durante la noche con su perrito y que lo llevó a llegar un poco más tarde.

Mucho Gusto / MEGA

La mala noche de José Antonio Neme

Precisamente, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, estaba hablando sobre las bajas temperaturas que se registraron la madrugada de este lunes, cuando Neme decidió contar lo que había pasado con su ausencia al inicio del programa.

"Voy a contar la verdad, voy a tener que desclasificar lo que me pasó; es que me pasó algo terrible... no tan terrible, pero tengo un perrito que tiene diarrea y es tan, tan, tan limpio. Yo lo dejé en el balcón para que hiciera, pero él no hace en el balcón y se ponía a llorar", partió diciendo.

En esa línea, comentó que "tuve que sacarlo a las 12 de la noche, a las 2 de mañana, a las cuatro de la mañana, entonces dormía a saltitos y tengo el reporteo in situ de la noche helada, porque te juro que estaba gélido; cada vez que salía con el perrito estaba muy baja la temperatura".

"Aunque no he dormido nada, está bien; cuando uno tiene un animal o un niño, una vida a cargo, se hace cargo", cerró.

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