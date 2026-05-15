"Chile me ha dado tanto": Influencer mexicano que sufrió robo en Valparaíso pide ayuda para hallar sus equipos

15 may. 2026 - 12:35 hrs.

Patricio Ramírez, influencer y fotógrafo mexicano que se vio afectado por el robo de todo su equipo audiovisual en Valparaíso, habló con Mucho Gusto.

El joven inició su viaje por Latinoamérica hace dos años y pasó por varios países hasta que decidió dar el salto a Chile, llegando hasta Valparaíso.

Es en esta ciudad donde el pasado miércoles 13 de mayo decidió estacionar su vehículo en Caleta Portales y dejarlo por tan solo 20 minutos. Ese tiempo fue más que suficiente para que reventaran las ventanas del auto y se llevaran todo lo que había en su interior.

Mucho Gusto / MEGA

Habla influencer mexicano que sufrió robo en Valparaíso

"Es devastador cuando uno se da cuenta que ya tus cosas no están, toda tu historia, todo lo que estuviste trabajando mucho tiempo; eso duele, son cosas que no se recuperan. Sin embargo, también quiero aclarar esto: para mí es muy importante que ustedes sepan que a mí me encanta Chile", comentó.

Dicho esto, agregó que "estas son situaciones que suceden también, pero Chile me ha dado tanto, la gente aquí ha estado muy atenta, las personas que han estado compartiendo; ahora me estoy quedando a dormir en casa de una seguidora que me abrió las puertas, que me está ayudando, mientras estamos intentando solucionar, y buscar a la persona que se los llevó, tocarle el corazón. Mi hermano, todo lo demás, lo material es tuyo, pero eso que no puedo recuperar, eso, por favor, es lo único que estoy esperando".

Bajo este contexto, Ramírez explicó que los videos de su periplo los tiene respaldados. Sin embargo, son las fotografías las que les duele perder, ya que ahí tenía registros desde la altura en los nevados de Colombia, postales con los indígenas en la Amazonía, cruces en velero para pasar de Panamá a Colombia y muchos momentos más de su viaje.

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