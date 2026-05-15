Neme explota por críticas que recibe al hablar de gobierno de Kast: "El periodismo siempre debe ser oposición"

15 may. 2026 - 09:55 hrs.

José Antonio Neme se dio un "minuto" de licencia y dedicó unas serias e importantes palabras hacia aquellos que lo critican por no decir cosas positivas del gobierno de José Antonio Kast.

Todo inició con la noticia del carabinero de franco que mató a un delincuente que intentaba robar a pasajeros en un bus Red en Recoleta. Fue tras conocer dicha información que Neme pidió un momento para hablar sobre algo que necesitaba exponer a raíz de este suceso.

Neme explota contra sus críticos

"Voy mirando las redes sociales... y cada vez que yo hago una crítica al Gobierno, aparecen muchas personas diciendo que cómo yo no dije nada en el Gobierno anterior, que cómo yo le hice un queque al ex Presidente Boric, y al Presidente Kast no le doy el beneficio del tiempo, pero, ¿por qué ustedes creen que yo tengo que andarle sobando el cuerpo a los políticos?", partió cuestionando.

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"A mí no me pagan para solucionar problemas, que otros resuelvan y que otros resuelvan con los impuestos de todos nosotros. A mí me pagan por conducir este programa y por decir lo que la gente piensa en la casa, punto, hasta ahí llega mi contrato, ¿me entendieron?", comentó.

En esa línea, dijo: "Yo no me voy a parar acá a dar soluciones de nada, yo voy a decir lo que están haciendo mal, que es además evidente. Y en segundo lugar, yo no ando tomando tecito con los políticos, yo no voy a Paine a tomar té con el Presidente Kast, ni fui tampoco al barrio Yungay a llevarle un quequito al Presidente Boric. No me interesa, no milito en ni un partido político, no tengo amigos ministros. Creo que en mi vida me he tomado café con un político y además he intercambiado un par de mensajes así sueltos".

"Voy a decir una cosa que es una realidad para el periodismo: el periodismo siempre debe ser oposición al poder, siempre, toda la vida. No tenemos por qué andarle diciendo las cosas que hacen bien; ese es el desde, ese es el desde. Cuando un gobierno lo hace bien, sea de izquierda o de derecha, no hay que andar tirando flores porque para eso lo eligieron, así que nada de andar tirando caramelitos ni flores. Es el mínimo que la gente puede esperar", afirmó con total severidad.

Enseguida, volvió a recalcar que "además quieren que yo les venga aquí a sobarle el lomo al presidente de turno; váyanse a la punta del cerro. Yo estoy aquí para decir lo que se hace mal, lo que se hace mal, y lo que se hace bien, es lo que debe ser. Entonces no voy a andar y decir: 'Oye, hoy día el Gobierno inauguró un CESFAM, hoy día el Gobierno aprobó una súper buena ley'; eso lo que tienen que hacer es el mínimo, es el mínimo. A todos nos contratan en el trabajo para que cumplamos un compromiso".

"Yo no voy a andar sobándole el lomo a ningún Gobierno, ¿me entendieron? Nos vamos a parar acá a decir las cosas que se hacen mal, porque los gobiernos ocultan lo que se hace mal. Entonces, la prensa debe denunciarlo y punto. No tenemos nada más que hacer. Las soluciones, váyansele a pedir a la gente por la cual votaron, sea de izquierda o de derecha", cerró.

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