Vecina acusa amenazas de residentes de toma en La Serena tras retiro de cables: "Apedrearon los vehículos"

15 may. 2026 - 11:45 hrs.

La toma La Varilla de La Serena tiene muy preocupados a los vecinos de sectores aledaños, ya que se sienten intimidados por los hechos delictuales graves que ocurren en dicha zona, además de las amenazas que recibieron luego que fuera desmanetelada una red eléctrica subterránea ilegal de más de 2 kilómetros.

Por lo mismo, el periodista Danilo Villegas llegó hasta La Serena, donde conversó con una vecina, quien prefirió resguardar su identidad al hablar con el equipo de Mucho Gusto.

En primera instancia, la vecina comentó que los artefactos electrónicos de todos los vecinos han tenido desperfectos técnicos por las bajas de voltaje o los cortes de luz repentinos que sucedían con esta red eléctrica ilegal.

Vecina de toma en La Serena denuncia amenazas

"Hay muchos sectores que el alumbrado público se ve afectado, la circulación de los peatones, llegar a los colegios también se ven afectados porque quedan en tierra de nadie", comentó la mujer.

En esa línea, la vecina expresó que "los van a desconectar y van a seguir conectándose, así que el llamado es a las autoridades para que puedan trabajar con ellos (residentes de la toma) y puedan ver alguna solución. Si no los pueden sacar, que les den una solución de paneles solares o un empalme y que no afecte nuestro diario vivir".

Asimismo, la mujer explicó que al parecer estos cables son comprados en un sector llamado "Tierras Blancas" para volver a instalarse una vez que este tendido es retirado.

Mucho Gusto / MEGA

"Ese día del operativo, ellos en la tarde llegaron a amenazar que si ellos estaban sin luz, nosotros también nos íbamos a quedar sin luz, que ellos iban a venir a hacer disturbios en la noche. Hicieron protestas en la noche para que les dieran luz, cortaron los caminos, apedrearon los vehículos que pasaban por el sector; entonces se vieron muchos disturbios, y la gente siente miedo", comentó.

Finalmente, contó que "antenoche se volvieron a conectar en un punto crítico que está cerca de la constructora que está en la entrada de la población; se hizo la desconexión cerca de las 10:30 y ya pasaron los vehículos gritando y amenazando".

Todo sobre Mucho gusto