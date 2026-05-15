Toma de La Serena instaló más de 2.500 metros de cable subterráneo ilegal: Provocaban cortes de luz a vecinos

15 may. 2026 - 11:05 hrs.

Una preocupante situación viven vecinos de los alrededores de la toma La Varilla en La Serena, a raíz de la instalación de más de 2.500 metros de cable subterráneo ilegal.

Y es que los vecinos sufren cortes de luz constantes por las instalaciones improvisadas de la toma con la que conviven hace más de nueve años, aunque no se trata de conexiones artesanales, sino que en realidad son túneles eléctricos instalados casi de forma profesional.

Toma de La Serena causa problemas eléctricos a vecinos

Fue así como se desató un enorme operativo policial y de la compañía eléctrica para sacar todo este cableado ilegal en la zona.

Mucho Gusto / MEGA

Distintos registros dejan ver cómo los habitantes de la toma desde 2017 se comenzaron a expandir a terrenos fiscales, por lo que, a medida que crecía, las conexiones ilegales también lo hacían.

Precisamente, la conexión ilegal de las tomas al tendido eléctrico es de lo más común. Sin embargo, lo que encontraron las cuadrillas eléctricas fue una compleja estructura construida bajo tierra con la que se "colgaban" a la luz.

Por lo mismo, la Compañía General de Electricidad (CGE) tuvo que tomar acciones en el caso para desmantelar esta estructura, aunque siempre con apoyo de la policía, ya que las familias residentes de la toma se manifestaron con barricadas, enfrentamientos y fuego en contra de los funcionarios.

Todo sobre Mucho gusto