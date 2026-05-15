Mañanas muy frías, tardes soleadas: El pronóstico del tiempo para este fin de semana en Santiago

15 may. 2026 - 10:10 hrs.

Si aún no ha sacado la ropa de invierno, este fin de semana y el comienzo de la próxima es el momento justo para hacerlo, ya que el termómetro marcará muy bajas temperaturas.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, llegó hasta el set de Mucho Gusto para entregar el pronóstico del tiempo en Santiago durante este fin de semana y los primeros días de la siguiente.

Es así como Sepúlveda dejó en evidencia que las mañanas estarán cada vez más frías, a pesar de que el sol se pose en las tardes sobre la capital del país.

Mañanas frías, tardes soleadas

En concreto, Alejandro comentó que llevamos muchos días sin lluvias, sobre todo en el sur, y esto provoca que el frío aumente demasiado.

Es así como el sábado, Santiago amanecerá con una mínima de 6 °C, aunque alcanzará una máxima de 19 °C con algo de nubes en el cielo.

Sin embargo, el panorama se intensifica drásticamente el domingo cuando la mínima sea de solo 3 °C, por lo que se recomienda abrigarse mucho, ya que durante la mañana de este día mucha gente sale a hacer ejercicio al aire libre.

Mucho Gusto / MEGA

Igualmente, el lunes Santiago despertará con 5 °C, mientras que el martes el termómetro bajará a 4 °C como mínima, aunque ambos días estarán despejados con una máxima sobre los 24 °C.

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